شكرا لقرائتكم خبر عن 30 نوفمبر.. آخر موعد للتقدم بمسابقة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

يستمر مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية مسابقة لشباب المترجمين (حتى سن 30 عاما) بعنوان: "حكايات من الأدب الشعبي المصري بلغات العالم"، وآخر موعد للتقديم 30 نوفمبر، وتعلن النتائج 25 ديسمبر.

وتستهدف المسابقة تعزيز الدور التنويري لمركز جامعة القاهرة للغات والترجمة من خلال إثراء الترجمات من اللغة العربية وإليها، وتسليط الضوء على أهمية الأدب الشعبي المصري في تعريف الثقافات المختلفة بالثقافة المصرية، وتشجيع شباب المترجمين على نقل الإنتاج الفكري والتراث الثقافي المصري إلى مختلف لغات العالم.

وتشمل اللغات المتاحة للترجمة فى المسابقة الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والصينية، الكورية، ويتم تحكيم الترجمات وتقويمها من خلال لجنة تضم نخبة من أساتذة اللغات وآدابها، ووفقًا لمعايير الدقة اللغوية، والحفاظ على روح النص والجوانب الثقافية، والاستخدام المناسب لتقنيات الترجمة، فضلا عن جودة استخدام الحواشي ودقتها.

وسيتم منح الفائز بالمركز الأول في كل لغة شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 5آلاف جنيه، مع نشر الأعمال الفائزة بمجلة "لوجوس" التي تصدر عن المركز، ويمكن للراغبين فى التقدم للمسابقة التسجيل والحصول على نص الحكايات من خلال التواصل مع المركز.