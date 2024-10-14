شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية. وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.

نتيجة الاستطلاع

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