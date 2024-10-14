شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الأمراض الروماتزمية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن التهاب المفاصل مصطلح يشمل أكثر من 100 نوع من الأمراض الروماتيزمية، وجميعها مرتبطة بألم أو أمراض المفاصل.​

وتابعت وزارة الصحة والسكان : التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من كل الأعمار والأجناس وتتمثل أعراضه:​

-آلام المفاصل

- والتورم

- والتصلب.​

-انخفاض نطاق الحركة في المفاصل المُصابة.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان : العلاج يهدف للحد من الألم والالتهاب، والمساعدة في ضمان وظيفة المفصل.​

وأكدت أهمية الرجوع للدكتور لأخذ العلاج المناسب.​

بعض الأمراض الروماتيزمية الشائعة تشمل:



التهاب المفاصل التنكسى، وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا، ويصيب الغضاريف ويدمرها في المقام الأول، وهو الأنسجة الرخوة التي تسند نهايات العظام داخل المفاصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو من أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغشاء الزليلي، وهو نسيج رقيق يربط المفاصل مما يؤدي إلى التهاب فى المفاصل.

فيبرومياليجيا، وهي حالة مزمنة تسبب ألم موضعي في جميع أنحاء الجهاز العضلي الهيكلي.

الذئبة الحمامية الجهازية، أو مرض الذئبة ، وهو اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب التهاب في أجزاء عديدة من الجسم ، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى والدم والرئتين والقلب والدماغ.

النقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل الذي يتطور نتيجة تراكم رواسب حمض اليوريك في المفاصل وغالبًا ما تكون تلك الموجودة في إصبع القدم الكبير.

التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل عند الأطفال ، والذي قد يصاحبه حمى وطفح جلدي.

التهاب المفاصل المعدي، أو التهاب المفاصل الناجم عن عدوى ، مثل مرض لايم.

التهاب المفاصل الصدفي ، وهو نوع من التهاب المفاصل (والذي يُعتبر أيضًا اعتلال المفاصل الفقاري) الذي يصيب الأصابع وأصابع القدم ويرتبط بالصدفية كمرض جلدي.

التهاب الجراب، التهاب في الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل التي تقلل الاحتكاك بين العظام.

التهاب الفقار اللاصق، وهو اعتلال المفصل الفقري الأكثر شيوعًا ، والذي قد يؤثر على الوركين والكتفين والركبتين ، بالإضافة إلى العمود الفقري.

التهاب المفاصل التفاعلي ، أو متلازمة رايتر ، وهو اعتلال مفصلي غضروفي يتطور بعد إصابة الجهاز البولي أو الأمعاء أو الأعضاء الأخرى.

تصلب الجلد ، أو التصلب الجهازي ، وهو مرض روماتيزمي مناعي ذاتي يؤدي إلى سماكة وتشديد الجلد والتهاب وتندب في أجزاء أخرى مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الأوعية الدموية والمفاصل وبعض الأعضاء.