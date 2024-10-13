شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامى ونقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اليوم توقيع اتفاق بين اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد ونقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لتدشين مهرجان التمثيليه الإذاعية.

ومن المقرر أن يشارك في المسابقة جميع إذاعات الدول العربية وًالإسلامية.