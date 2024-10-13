شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الطحطاوى رئيساً لمصر للطيران للشحن الجوى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:09 م

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار إيهاب الطحطاوى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي والعضو المنتدب التنفيذي لها خلفا للطيار ممدوح غنيم الذي قدم له الشكر على فترة توليه رئاسة الشركة.

ويعد الطيار إيهاب الطحطاوى قائد طراز ثقيل في الشركة، وتقلد العديد من المناصب الهامة من بينها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ورئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو.