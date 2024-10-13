شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ2306 شهداء و10698 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان الأحد، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في أكتوبر 2023، إلى 2306 شهداء و10698 مصابا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات صديقين، والبازورية، وحناويه، والمالكية، ومعركة في قضاء صور.

كما تعرضت بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية لسلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، واستهدفت الأحياء السكنية فيها.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن المعارك التي تجري عند مثلث "عيتا الشعب - راميا - القوزح" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر "حزب الله"، أدت إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي عيتا الشعب وحانين بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان، بالإضافة إلى شن سلسلة غارات استهدفت بلدات مجدل سلم، والحنية، وبرج قلويه.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف عنقودية باتجاه منطقة وادي حسن عند أطراف الجبين وشيحين وأطراف الناقورة في القطاع الغربي.