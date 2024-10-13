شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إسرائيلية تنفى وقف استهداف العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالأحد، 13 أكتوبر 2024 10:01 م
نفت مصادر إسرائيلية، ما نشر عن وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت مصدر سياسي لـ"يسرائيل هيوم"، إن " التقرير حول التوجيه المفترض من المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي بوقف أو تقليل الهجمات في بيروت عار عن الصحة تماما، وتحتفظ إسرائيل بحرية العمل في أي مكان في لبنان – حسب موقع الأهداف".
وكانت وسائل إعلام أشارت في تقارير لها أنه "بعد محادثة نتنياهو وبايدن صدرت تعليمات بتجنب وقوع هجمات في بيروت".
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