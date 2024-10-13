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مصادر إسرائيلية تنفى وقف استهداف العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الأحد، 13 أكتوبر 2024 10:01 م

نفت مصادر إسرائيلية، ما نشر عن وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت.


وقالت مصدر سياسي لـ"يسرائيل هيوم"، إن " التقرير حول التوجيه المفترض من المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي بوقف أو تقليل الهجمات في بيروت عار عن الصحة تماما، وتحتفظ إسرائيل بحرية العمل في أي مكان في لبنان – حسب موقع الأهداف".


وكانت وسائل إعلام أشارت في تقارير لها أنه "بعد محادثة نتنياهو وبايدن صدرت تعليمات بتجنب وقوع هجمات في بيروت".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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