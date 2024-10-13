شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إسرائيلية تنفى وقف استهداف العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

نفت مصادر إسرائيلية، ما نشر عن وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت.



وقالت مصدر سياسي لـ"يسرائيل هيوم"، إن " التقرير حول التوجيه المفترض من المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي بوقف أو تقليل الهجمات في بيروت عار عن الصحة تماما، وتحتفظ إسرائيل بحرية العمل في أي مكان في لبنان – حسب موقع الأهداف".



وكانت وسائل إعلام أشارت في تقارير لها أنه "بعد محادثة نتنياهو وبايدن صدرت تعليمات بتجنب وقوع هجمات في بيروت".