شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: انخفاض أسعار الزيوت للنصف ومتوفرة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أسعار الزيوت تم تخفيضها إلى النصف ومتوفرة فى جميع الأسواق والمنافذ، ودور الجهاز معنى بالإعلان عن الأسعار، ونسير باستراتيجية واضحة بأنه فى أول زيارة للتاجر نقوم بتوعيته وبالإعلان عن الأسعار.

وأضاف إبراهيم السجينى، خلال جولة مع قناة إكسترا نيوز، من داخل منافذ بيع السلع فى شبرا للرقابة على الأسواق، أن هناك بعض المخالفات لايمكن أن نعطى للتاجر فيها فرصة كالسلع المنتهية الصلاحية.

ولفت إبراهيم السجينى إلى أن متوسط حل المشكلة بعد حوالى 5 أيام وهناك شكاوى يتم حلها خلال نصف ساعة، مؤكدا أن الشراء عن طريق الإنترنت مشكلة تؤرق الجهاز، وعلى المستهلك أن يتأكد من الشركة التى سيشترى منها هل هى معتمدة أم لا، والتأكد من جودة السلعة قبل دفع الفلوس.

تابع إبراهيم السجينى، أن 50% من الشركات الغير مرخصة أو غير مسجلة تغلق صفحاتها على الإنترنت، والتأكد قبل الشراء على الأون لاين من أن المنتج جيد وموثوق فيه.