شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: عدد المصابين في الهجوم بالمسيرات على حيفا المحتلة 67 إسرائيليا والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن عدد المصابين في حادثة سقوط الطائرة بدون طيار جنوب حيفا المحتلة ارتفاع إلى 67 شخصا، بينهم 5 في حالة خطيرة، وكشفت عن أن مروحيات الجيش تعمل في مكان الحادث للمساعدة في إخلاء المصابين.

من جانبه كشف حزب الله اللبناني، عن تفاصيل الهجوم الذى استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا المحتلة، وأسفرت عن وقوع نحو 70 سرائيليا بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان، الأحد إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردًا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الأحد 13-10-2024، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا.

وأكدت الحزب، أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير". ‏

وكانت قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت مقتل 3 أشخاص في الهجوم المسير على حيفا .