شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: نحن أمام أصعب حدث منذ بدء الحرب.. حزب الله فاجأ الجيش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:08 م

قال إعلام إسرائيلي إن حزب الله فاجأ الجيش بعملية نوعية، ونحن أمام أصعب حدث منذ بدء الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ووقعت صباح اليوم اشتباكات بين قوات الاحتلال وعدد من عناصر حزب الله خلال محاولات إسرائيلية للتوغل البري في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.