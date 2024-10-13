شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 40 آخرين في هجوم على حيفا بالمسيرات والان مع تفاصيل الخبر

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 أشخاص قتلوا وإن عدد المصابين في الهجوم المسير على حيفا ارتفاع إلى 40 شخصا، بينهم حالات إصابة حرجة للغاية.

وبرغم حالة التأهب الجوي التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أحدث أنظمة الدفاع في العالم، إلا أن مسيرة اخترقت سماء حيفا المحتلة وأصابت أهدافا فيها.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب، وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة. وقال موقع "يسرائيل هيوم" إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.