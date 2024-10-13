شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات تل أبيب تفشل فى التصدى لمسيرة بسماء حيفا.. وإصابة نحو 25 إسرائيليا والان مع تفاصيل الخبر

رغم حالة التأهب الجوي التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أحدث أنظمة الدفاع في العالم، إلا أن مسيرة اخترقت سماء حيفا المحتلة وأصابت أهدافا فيها.

وأفادت القناة (12) الإسرائيلية، الأحد، بإصابة نحو 25 شخصاً على الأقل جراء سقوط طائرة مسيّرة في شمال الأراضي المحتلة "إسرائيل"، قرب بنيامينا جنوب حيفا، وكشفت عن أن من بين المصابين 8 بحالة خطيرة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري إن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.

وقالت "يسرائيل هيوم" إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.

وفي حوالي الساعة 19:00 دخلت طائرتان بدون طيار إلى إسرائيل، وتم اعتراض إحداهما بنجاح في منطقة كريات ولم تسبب أضرارًا أو إصابات، لكن الطائرة بدون طيار الأخرى واصلت الجنوب - وأصابت منطقة بنيامين. وجرت محاولات لاعتراض الطائرة بدون طيار، لكنها انزلقت على ارتفاع منخفض وانفجرت في النهاية، مما أدى إلى إصابات