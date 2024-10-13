شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ بسبب كثرة عدد الجنود المصابين جنوب حيفا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإعلان حالة الطوارئ بسبب كثرة عدد الجنود المصابين جراء سقوط الطائرة المسيرة في بلدة بنيامينا جنوب حيفا.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي تعامله مع 22 إصابة من بينها 3 حرجة و5 خطرة و14 متوسطة، بينما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو يحقق في عدم تفعيل صفارات الإنذار وعدم اعتراض المسيرة ،حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ووقعت صباح اليوم اشتباكات بين قوات الاحتلال وعدد من عناصر حزب الله خلال محاولات إسرائيلية للتوغل البري في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.