شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع وفد إماراتى التوسع في بناء منشآت صحية خضراء وذكية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة VBS للرعاية الصحية بدولة الإمارات، لبحث سبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بين (مصر والإمارات)، للتوسع في الخدمات الطبية ذات الجودة، ورفع كفاءة البنية الصحية.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالترحيب بالجانب الإماراتي، مؤكدًا حرصه على مدّ أواصر التعاون المثمر بين مصر والإمارات والذي يأتي امتداد للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد بحث التعاون في تطوير المنشآت الصحية، والتوسع في البناء الجديد للمنشآت الصحية الخضراء والذكية، وذلك وفقًا للمعايير العالمية في الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى التعاون في بحث إدارة وتشغيل المستشفيات، كما استعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف التأمين الصحي الشامل.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى استعراض نظم العمل بالمنظومتين الصحيتين في مصر والإمارات، بهدف التعرف على مدى تطور البنية الصحية وحجم الإنجازات التي استطاع البلدين تحقيقها، كما استعرض الاجتماع عددا من المواقع والمشروعات الصحية الحديثة كنماذج جاهزة للاستثمار الصحي، كما بحث الاجتماع التعاون في جذب فرص استثمارية جديدة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين بحثا التعاون في ملف زراعة النخاع، وكذلك بحث فرص التعاون في المعامل المركزية، كما دعا الدكتور خالد عبد الغفار، الوفد لزيارة بعض المنشآت الطبية ومنها المركز الرئيسي للإسعاف، ومركز تدريب الإسعاف بمدينة 6 أكتوبر.

حضر الاجتماع الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد حسن زيدان رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية ورئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.