شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها بالمعمل الطبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالأحد، 13 أكتوبر 2024 08:00 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها بالمعمل الطبي، وضمن الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه نرصد هذه الأجهزة والمستلزمات.
1. الأجهزة والمستلزمات الازمة لأجراء فحوص بطريقة حديثة عن مرضي الالتهاب الكبدي الوبائي أو حمل فيروس المرض.
2. أجهزة الكشف عن مرض الزهري.
3. أجهزة فحص الدم للملاريا.
4. حمام مائي متغير( 37 درجة – 56 درجة).
5. اوتوكلاف وفرن كهربائي 180 درجة.
6. أجهزة اختبار كومب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز