تعرف على الأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها بالمعمل الطبي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها بالمعمل الطبي، وضمن الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه نرصد هذه الأجهزة والمستلزمات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012