شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل جنودا إلى إسرائيل لتشغيل نظام "ثاد" وتعزيز الدفاعات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل بطارية للدفاع الجوي للمناطق عالية الارتفاع "ثاد"، وطاقماً مرتبطاً بها إلى إسرائيل، من أجل المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.



وقال البنتاجون إن هذا الإجراء يؤكد "التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من جانب إيران".



وأوضح "البنتاجون" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بنشر بطارية ثاد وطاقمها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل، بتوجيهات من الرئيس جو بايدن.



من جانبها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولي قولهم إن" 100 جندي أمريكي سيعملون على تشغيل نظام "ثاد" في إسرائيل".