شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "دواجن مصر": المشروع يوفر نحو 5000 فرصة عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مشروع مدينة الثروة الداجنة المستدامة "دواجن مصر" وهو أحد مشروعات مجمع عمال مصر الصناعى، إن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينادى بالتنمية على خط الصعيد، ولذلك أخذنا 25 فدانا فى موقع جغرافى مميز على طريق أسيوط الغربي بجوار الصوامع على ظهير صحراوى مميز، حيث يربط الموقع بين محافظتي الفيوم وبنى سويف ويقع بالقرب من محافظة القاهرة بنحو 60 دقيقة فقط، مما يجعله قريب من المستهلكين ويوفر ميزة تنافسية لحركة النقل والتوزيع التجارى.



وأضاف أن مدينة دواجن مصر هى منطقة حضرية متكاملة تم تصميمها وتطويرها لتكون مركزا للأنشطة المتعلقة بتربية الدواجن وإنتاج منتجاتها مشيرا إلى أن هذا المشروع القومى له عوائد اقتصادية ضخمة ويوفر نحو 5000 فرصة عمل لشباب محافظة الفيوم وبني سويف.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية في الدول العربية، من خلال توفير منصة للتفاعل بين الرواد والمستثمرين، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.



