شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط وجندي إسرائيليين من لواء "عتزيوني" بجروح خطيرة بمعارك جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة ضابط وجندي في لواء عتزيوني بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان، موضحة أنه تم إبلاغ عائلات الجنود بحالتهم الحرجة.

وتنتهك قوات الاحتلال الإسرائيلي، القرار الأممي رقم 1701، والذى يقرر انسحاب قوات الاحتلال من على خط الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف قوات حفظ السلام الدولية " اليونيفيل".

وتصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية ضد الأراضي اللبنانية، وتشتبك من حين إلى آخر مع قوات حزب الله، في المناطق الحدودية، كما تشن طائرات "تل أبيب" غارات على العاصمة بيروت.