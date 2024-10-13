"الداخلية" تعلن عن ضبط أكبر عصابة للمراهنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، تحت مظلة إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أفادت قيام عدد من الأشخاص بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط بتجميع عدد من خطوط الهواتف المحمولة المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وقيام هؤلاء الأشخاص باستخدام تلك المحافظ الالكترونية تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.

وأسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات السحب والإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسب مالية جراء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أكبر تشكيل عصابي تخصص في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون، مكون من 25 متهما لديهم معلومات جنائية، بحوزتهم (100 هاتف – 421 شريحة هاتف- 825 ألف جنيه - محافظ الكترونية مالية بها ما يعادل مليون جنيه - 6 أجهزة حاسب آلي- 3 بطاقات بنكية – 7 سيارات - مشغولات ذهبية).

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 20 مليون.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل على تلك المواقع حرصًا على أموالهم وممتلكاتهم.