تفحم الشركة والكافية.. القصة الكاملة لحريق التجمع الخامس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

شهد رواد كافية "برنسيس" بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، تجربة مرعبة استمرت قرابة الـ 60 دقيقة، بعد اندلاع حريق في مطبخ الكافية بسبب ماس كهربائي في وحدة التكييف الخارجي.

لم يقتصر الحريق على الكافية، بل امتد إلى الطابق الثاني بشركة "تلي بيرفورمانس" مما أسفر عن تفحمه بالكامل، وتضرر بعض أجزاء واجهة الطابق الثالث للشركة، دون تسجيل إصابات بشرية.

بدأ الحريق من ماس كهربائي بوحدة التكييف الخارجي للكافية، سرعان ما حاول العاملون بالمكان إخماد الحريق، دون جدوى، وامتدت النيران لواجهة شركة "تلي بيرفورمانس" بالطابق الثاني.

تطاير واجهة الشركة المشتعلة بالنيران زاد الأمر سواءً، وامتدت ألسنة اللهب لداخل مطبخ الكافية والصالة الخارجية للمطعم، فأصبح مستحيل السيطرة عليه من قبل العاملين بالكافية، وأسفر عن إصابة 7 منهم بحالات اختناق، وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة.

تحولت سماء منطقة التجمع الخامس لسحابة سوداء بعد امتداد النيران لواجهة الطابق الثالث للشركة، ووصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" أثار حريق كافية "برنسيس" بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، الذي وقع مساء أمس السبت، وامتد إلى واجهة شركة "تلي بيرفورمانس".

وعاين فريق من النيابة العامة، صباح اليوم الأحد، موقع حريق كافيه بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس للوقوف على أسباب الحريق.