شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشاهدا فيلما تسجيليا عن النهضة العمرانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

شاهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فيلما تسجيليا عن النهضة العمرانية التى شهدتها مصر، وذلك على هامش مؤتمر إعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة.

وفى نفس الإطار، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فرصة لاستعراض التراث الثقافى والحضارى للقاهرة.

وأعلن بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الهام وهو المنتدى الحضرى العالمى والذى يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى.

وتابع: هذا الحدث فرصة مثالية لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة تعزز من جهود التنمية الحضرية.

وقال إن مصر تشهد نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة والقاهرة هى عاصمة الأمن والأمان فى العالم، مؤكدا أيضا أن الأحداث فى المحيط الإقليمي لن تؤثر على استضافة مصر للمؤتمر، موضحا أنه سيكون هناك حرص على نقل التجرية المصرية.

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.