شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض: استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فرصة لاستعراض "تراث القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فرصة لاستعراض التراث الثقافى والحضارى للقاهرة.

وأعلن بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الهام وهو المنتدى الحضرى العالمى والذى يعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى.

وتابع خلال أن هذا الحدث فرصة مثالية لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة تعزز من جهود التنمية الحضرية.

وقال إن مصر تشهد نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة والقاهرة هى عاصمة الأمن والأمان فى العالم، مؤكدا أيضا أن الأحداث فى المحيط الإقليمي لن تؤثر على استضافة مصر للمؤتمر، موضحا أنه سيكون هناك حرص على نقل التجرية المصرية.

ومن جانبه قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمى، فى نسخته الثانية عشرة، نتطلع لمشاركة المختصين والمطورين والقطاع الخاص للمشاركة فى المؤتمر.

وأوضح أن مصر نجحت فى وضع حلول للمشاكل المزمنة التى عانى منها العمران، موضحا أن المشروعات القومية لها دور فعال فى التنمية فى مصر .

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.