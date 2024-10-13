أخبار مصر

النائب العام يتوجه فى زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتوجه فى زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الأحد، 13 أكتوبر 2024 04:34 م

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements