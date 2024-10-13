شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتوجه فى زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا والان مع تفاصيل الخبر

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024.



