شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 04:20 م

بدأت منافذ مؤسسة حياة كريمة توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بحى المرج، بشارع مؤسسة الزكاة بجوار مسجد المدبولى، ومنفذ آخر بشارع مؤسسة الزكاة بجوار مدرسة الشيخ غريب جلال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وقال رضا مدبولى مسئول الحملة بمنطقة المرج، إن المبادرة وفرت اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق أخرى فى القاهرة والمحافظات.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بمنشأة ناصر بالقاهرة، وغيرها بالجيزة والمحافظات.

وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.