شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل وفد مؤسسة التدريب المهني الأردنية ويبحثان ربط التدريب باحتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد جبران ، وزير العمل ، اليوم الأحد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية، وذلك للترحيب بهم، عقب لقائهم مع مسؤولي إدارتي العلاقات الدولية والتدريب المهني بالوزارة، وتمنى الوزير للوفد الأردني نجاح برنامج الزيارة ، والمزيد من التعاون في مجال التدريب المهني، والتعرف على أهم الخبرات وتبادلها بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب المهني الخاص بقطاع السيارات الكهربائية.

وسبق لقاء الوزير ، إجتماعًا داخل الوزارة، بين "الوفدين"، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية ، لتنفيذ البرنامج التنفيذي المُوقع في مجال التدريب المهني للأعوام 2023 / 2024 بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني الأردنية، والذي يهدف الي تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التدريب، وتنفيذ البند الثاني من "البرنامج" ، الخاص بالاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني.

حيث قام الجانبين باستعراض الهيكل التنظيمي وآليات العمل في مجال التدريب المهني، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون لتسهيل عملية التعاون المتبادل بشأن المهارات ، والشهادات التدريبية، وربط مخرجات العملية التدريبية باحتياجات أسواق العمل ..هذا ومن المتوقع أن يقوم الوفد الأردني بزيارة مركزي تدريب الاسماعيلية، والشرابية ، للاطلاع بشكل عملي على الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة من خلالهما..