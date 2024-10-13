شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تستخرج شهادات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الأحد، "لجان متخصصة"، من إدارتى "العمالة غير المنتظمة"، و"التدريب المهني"، ومديريتى عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "، و"التأمين الصحي"، بالتواجد فى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لإجراء اختبارات، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم، وبالمجان، حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات، من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن...ويأتى ذلك فى إطار مشاركة "الوزارة" فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى من بينها "التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"..وخلال عملية التسجيل وجه العمال الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رعايته لحقوقهم، كما وجهوا الشكر إلى وزارة العمل على جهودها فى تسهيل إجراءات "التأمين".

وأكد وزير العمل محمد جبران، فى تصريحات أن استهداف عمال فى بعض مشاريع العاصمة إلادارية، بالقاهرة، و"محطة الضبعة النووية"، بمطروح، هذا الأسبوع، بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة فى المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتى تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التى يعملون فيها.

وأضاف الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية، التى توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية، كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة..وقال أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة، فى كافة مواقع العمل والإنتاج، وتقدم لها 6 منح سنوية، فى المناسبات الرسمية، وتعويضات فى حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل، وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة".