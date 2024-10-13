شكرا لقرائتكم خبر عن طرح اللحوم بأسعار مخفضة فى قرى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرتها لطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أحياء ومدن وقرى محافظة الجيزة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأطلقت "حياة كريمة، اليوم، منفذًا متنقلًا إلى قرية طموه بمركز ومدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وشهد المنفذ، والذي تمركز بمدخل القرية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة، إذ طرح كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا.

يُذكر أن منافذ لحوم "حياة كريمة" المتنقلة وصلت للعديد من المناطق بمحافظة الجيزة، أبرزها، المنيب، وإمبابة، والوراق، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة، وأوسيم، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، ومنشأة القناطر، والصف، وأطفيح، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة.