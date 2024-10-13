شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب "لماذا؟" للدكتور محمد داود للرد على أسئلة الملحدين وبناء الوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد داود ، أستاذ الشريعة بجامعة قناة السويس، والمشرف العام على موسوعة بيان الإسلام، إن العالـم الإسلامـي يتعـرض لحـرب فكرية ضارية، في محاولة متكررة لاستلاب هويته، وفى إطار المشهد المعاصر والتقنية الرقمية والـذكاء الاصطناعـي تـلاشت سياسـة الأبـواب المغلقـة والمنـع والحجـب، كـل شـىء أصبح متاحا، ولم يعد أمامنا إلا تربية العقل على القدرة على الاختيار والتمييز بين النافع والضار، إنها معركة الوعي، ولقد نتج عن هـذه الحرب الفكريـة على العقل المسلم أن تَحوَّل السؤال في المشهد الثقافي المعاصر من الإجابة عن السؤال: ماذا أفعل؟ إلى الإجابة عن السؤال: لماذا أفعل؟

وكان لـزاما علـى الخطـاب الثقافي والدعوي التفاعل مع هـذا المشهـد والتحـول إلى الإجابة عن السؤال: لماذا أفعل؟ إنقاذًا للشباب من حملات التغريب وتسطيح الفكر وصناعة التفاهة وسقوط القيم وظهور أمهات جـدد وآبـاء جـدد عبـر التواصـل الاجتماعي، وانتقال القدوة إلى نماذج من السوء... بدلًا من العلماء والشرفاء والصالحين في المجتمع في كل مجال.

وكشف عن كتاب "لماذا؟" وهو كتـاب محـاولة لبناء الوعـي والإجابة عن السؤال: لماذا؟.. الذي اتسع مداه حتى طال المقدسات، وأصبح مألوفًا أن نسمع من شبابنا... أسئلة كانت غريبة على مجتمعنا قبل ذلك، من ذلك :

• لماذا الإيمان؟

• لماذا الصلاة؟

• لماذا الصيام؟

• لماذا يحاسبنا الإله؟

• لماذا الشر؟

• لماذا لايهدي الخالق الناس جميعًا؟

• لماذا التحريم؟

• لماذا الابتلاء؟

• لماذا لا ينصر الله المظلومين؟

وغير ذلك من الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب في هذا الجو المادي المعاصـر، الـذي تحيـط بـه غيوم كثيفة مـن التشكيك والتغريب ومحاولة استلاب الهوية.

والتمست إجابـة عـن هـذه الأسئلة، تقـوم علـى اعتماد الـدليل العلمـي والدليل العقلـي، مـع بيان المقاصد السامية النبيلة لهدي الخالق الحكيم.