شكرا لقرائتكم خبر عن كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة تقيم مجلسها الحديثي الثاني بمشاركة كبار العلماء غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية أصول الدين بالقاهرة المجلس الحديثى الثانى بالسند المتصل غدًا الإثنين بمدرج الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، بمقر الكلية بالدَّراسة؛ صرح بذلك الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، مشيرًا إلى أن المجلس الحديثى الثانى يأتى فى إطار رسالة كلية أصول الدين بالقاهرة، منارة العلم ونبض الفكر، والتى تسعى من خلالها لتنشئة الأجيال العلمية وربطهم بتراث الأمة وحضارتها، وذلك فى إطار نشاطها العلمى المتواصل الذى تحرص عليه دائمًا؛ كونها أحد أهم أعمدة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد الكلية أن المجلس يقرأ فيه كتابَا: "مأخذ العلم لابن فارس المتوفى فى 395 هجرية، ومجلس فى حديث جابر الذى رحل فيه مسيرة شهور لابن ناصر الدين الدمشقى المتوفى عام 842هجرية.

وقال عميد الكلية: أن المجلس الحديثى الثانى سيكون - أن شاء الله- بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس الجامعة الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث المتفرغ بالكلية.

وأعلن عميد كلية أصول الدين بالقاهرة أن الحضور والمشاركة فى المجلس الحديثى الثانى متاح لطلاب العلم بجامعة الأزهر، والذين تم تسجيلهم عبر الفورم، مشيرًا إلى أنه سيمنح الحضور إجازة بالسند المتصل.