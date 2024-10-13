شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:10 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ التهاب العظام والمفاصل وتتضمن :- . إصابات المفاصل مثل: الكسور والإرهاق والإجهاد المتكرر أثناء ممارسة الرياضة أو مزاولة العمل . أمراض المفاصل الموجودة من قبل، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس . مرض السكر . السمنة لأنها سبب في وجود حمل زائد على المفاصل . العوامل الوراثية . العوامل الاجتماعية الديموغرافية مثل: العمر - الجنس ذكر - أنثى

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