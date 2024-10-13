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وزارة الصحة تكشف 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:10 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ التهاب العظام والمفاصل وتتضمن :-

. إصابات المفاصل مثل: الكسور والإرهاق والإجهاد المتكرر أثناء ممارسة أو مزاولة العمل

. أمراض المفاصل الموجودة من قبل،

مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس

. مرض السكر

. السمنة لأنها سبب في وجود حمل زائد على المفاصل

. العوامل الوراثية

. العوامل الاجتماعية الديموغرافية

مثل: العمر - الجنس ذكر - أنثى


انفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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