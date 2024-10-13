- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 13 أكتوبر 2024 03:10 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ التهاب العظام والمفاصل وتتضمن :-
. إصابات المفاصل مثل: الكسور والإرهاق والإجهاد المتكرر أثناء ممارسة الرياضة أو مزاولة العمل
. أمراض المفاصل الموجودة من قبل،
مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس
. مرض السكر
. السمنة لأنها سبب في وجود حمل زائد على المفاصل
. العوامل الوراثية
. العوامل الاجتماعية الديموغرافية
مثل: العمر - الجنس ذكر - أنثى
انفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز