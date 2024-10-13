12 نوفمبر.. الحكم على متهم في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز الاستئناف المقدم من المتهم محمد زكي محمد بشندي على الحكم الصادر ضده في إعادة إجراءات محاكمته باتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.