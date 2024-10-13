المكان اتفحم.. آثار حريق كافيه شهير بمنطقة التجمع الخامس (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

رصدت عدسة "الخليج 365" آثار حريق أحد الكافيهات داخل مول تجاري شهير، بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، الذي وقع مساء أمس السبت، وامتدت النيران إلى واجهة المكان.

وأسفر الحريق عن تفحم مطبخ أحد الكافيهات ومنطقة الألعاب وصالة المطعم، وامتدت ألسنة اللهب للطابق الثاني في المول التجاري، وواجهة الطابق الثالث.

وقال فرد أمن چراج، شاهد عيان على الحريق لـ"الخليج 365"، أن الحريق بدأ في الساعة 11 مساء أمس السبت، من وحدة تكييف بالكافية وامتد لواجهة الشركة بالطابق الثاني، وتطايرت الواجهة المشتعلة على باقي أجزاء الكافية مما سهل عملية الاشتعال، واستمر الحريق قرابة الساعة قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه.