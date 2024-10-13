وزير الخارجية: الأحداث المحيطة لن تؤثر على استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر مستعدة بالكامل لاستضافة المنتدى الحضري العالمي بشكل يعكس قدرة مصر على تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أت مؤتمر هذا العام يأتي في ظل ظروف شديدة التعقيد على المستوى المحلي والعالمي.

وتابع وزير الخارجية والهجرة، أن هذا المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة التحديات والتطورات العالمية، مشددا على الأهمية المبالغة التي توليها القيادة السياسية في مصر لاستضافة هذا المنتدى.

وواصل: الأحداث الجارية في المحيط المصري لن تؤثر إطلاقا على استضافة مصر لهذا المنتدى، لأن القاهرة هي عاصمة الأمن والأمان في العالم.

وأشار السفير بدر عبد العاطي ، على أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا في توفير كل سبل الراحة والتسهيلات الخاصة بالمشاركة قي هذا المنتدى العالمي.