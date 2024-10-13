مشيرة خطاب: المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء المجتمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مجمد نصار:

افتتحت السفير مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات ملتقى المجتمع المدني.

وقالت مشيرة خطاب، في كلمتها، إن هذا المؤتمر يتناول موضوعًا بالغ الأهمية وهو دور المجتمع المدني في تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان.

وأضافت، أن المجتمع المدني هو ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، فهو الذي يدعم الجهود المبذولة لحماية كرامة الإنسان ويعمل على ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وتابعت أن هذا الملتقى يأتي ضمن إطار مشروع "دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى توحيد الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، معربة عن أملها من خلال هذه الشراكة في التمكن من نشر ثقافة حقوق الإنسان لتصبح جزءًا من واقعنا اليومي، إلى جانب حماية الفئات الأكثر حاجة للدعم والرعاية.

وواصلت: اليوم نحتفل بعدة مناسبات هامة: مرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونجدد التزامنا بالشراكة الفعالة مع منظمات المجتمع المدني، التي كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما سنقوم اليوم بإطلاق التقرير السنوي السابع عشر للمجلس، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة البحثية حول حقوق الإنسان، التي أُقيمت بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وتمنت السفيرة مشيرة خطاب، أن يكون هذا الملتقى فرصة لتعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، وأن تثمر جلساته وحواراته عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعنا.