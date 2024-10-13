مشيرة خطاب: نتعاون مع المجتمع المدني لدعم وتنفيذ حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم يحتفلون اليوم بمرور 20 عاما على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وأضافت مشيرة خطاب، أن المجلس يتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتي تعتبر شريكا استراتيجيا في جهود حماية ودعم وتنفيذ حقوق الإنسان وأن يمارسها المواطن بدون أي معوقات.

وأشارت إلى أنهم يتابعون ويناقشون المعوقات التي تتعلق بممارسة حقوق الإنسان.

كما يتم أيضا تكريم الفائزين من الشباب في مسابقة بحثية حول حقوق الإنسان.

وقال الدكتور محمد ممدوح، منسق عام ملتقى منظمات المجتمع المدني، إن الملتقى يشهد مشاركة موسعة من مختلف فئات المجتمع والمنظمات الحقوقية والأهلية.

وأضاف ممدوح، خلال كلمته بالملتقى اليوم الأحد، أنه لا يوجد خطوط حمراء في عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.