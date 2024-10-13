شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الاحتلال يمنع وصول المياه والطاقة والغذاء إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر بـ38.5 مليار دولار، قائلا: "رغم أن افريقيا تساهم بما لا يزيد عن 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ولكنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للأثار الضارة من تغير المناخ".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن افريقيا تمثل 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه و35% من الوفيات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء واحد من أبرز التحديات الإنسانية.

واستكمل: "في الأراضى المحتلة يعمل الاحتلال على منع وصول المياه والطاقة والغذاء كوسيلة للحرب التى أدت إلى تقليص امدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95% مما أكبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، ومما أدى إلى اجبار التهجير القسري للسكان وبمخالفات القانون الدولي الإنساني، وأدت الحرب إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضى المحتلة".