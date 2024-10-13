شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث قطارى المنيا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة المنيا صباح اليوم، حادث تصادم قطارين ما أسفر عن سقوط عربتين بترعة الإبراهيمية، فيما تحركت بشكل عاجل وسريع، الوزارات المختلفة، لمتابعة الحادث والتأكد من رفع جاهزية مستشفيات المنيا وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة والفحوصات الشاملة.



تفاصيل حادث قطارى المنيا

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا صحفيا، أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لـ موقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث.

ونجحت السكة الحديد في فصل قطار النوم عن العربات المتضررة جراء اصطدام أحد الجرارات بالقطار من الخلف واستكمال رحلة قطار النوم إلى القاهرة.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بمعدات وأوناش لرفع عربتي قطار النوم بعد سقوطهما فى ترعة الإبراهيمية نتيجة تصادم جرار بالقطار من الخلف.

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

أعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

وتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين المنيا، اليوم، الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بـ مستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطار بجرار بالقرب من مزلقان ماقوسة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لـ موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، وسرعة إسعاف المصابين.

انتقل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة الجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع حادث قطارى المنيا لمتابعة الموقف ميدانيًا، وذلك فور تلقى مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا بالحادث.

وتابع المحافظ عمليات الإنقاذ والإسعاف، ووجّه بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وصل منذ قليل، إلى موقع حادث قطارى المنيا، المحامى العام لنيابة جنوب المنيا المستشار محمد أبو كريشة، وبرفقته رئيس النيابة الكلية المستشار سعيد عبد الجواد ورئيس نيابة المركز المستشار محمود مطيع لمتابعة الحادث.