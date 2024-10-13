شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المياه عنصر أساسى للحياة والتنمية والتعاون بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:32 ص

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تؤكد دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مؤكدا أن النهج التعاوني ضرورة وإعمال مبادئ القانون الدولي التي تؤكد الاستخدام الأمثل للموارد العابرة للحدود ويحافظ على المصالح الحيوية والحقوق الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه: "نواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود تتطلب منا تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة".

وتابع رئيس الوزراء: "المياه ليست موردا طبيعيا ولكنها عنصرا أساسيا للحياة والتنمية والتعاون بين الدول المتشاطئة لنهر النيل.. والعمل معا لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير استراتيجية فعالة وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة".