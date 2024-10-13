شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن خروج 19 مصابا وحجز اثنين بالمستشفى فى حادث قطار المنيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن وخروج 19 مصابا، من مصابي حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بـ مستشفى المنيا العام، ونقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملها في موقع الحادث.

وكانت دفعت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه بـ رفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.