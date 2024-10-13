شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحصول على المياه حق أساسى للإنسان ونعتمد منهجا أكثر تكاملا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجية واضحة لتبني زيادة الاستثمار وتشجيع الابتكار وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن ارتباط المياه وتغير المناخ وثيق الصلة ويؤثر هذا على المياه بطرق مركبة سواء التأثير على هطول الأمطار غير المتوقعة وارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويجعلها اكثر شدة فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: "ما يحدث من تغيرات مناخية يؤثر على الوضع الاقتصادي ويؤدي ذلك إلى التأثر الاقتصادي على مجتمعنا، وهناك 390 مليون شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي من المعتدل إلى الشديد خلال عام 2019 ووصل إلى 4 مليار شخص في عام 2022 طبقا لتقارير الأمم المتحدة".