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رئيس الوزراء: الحصول على المياه حق أساسى للإنسان ونعتمد منهجا أكثر تكاملا

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد شعلان

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:28 ص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجية واضحة لتبني زيادة الاستثمار وتشجيع الابتكار وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن ارتباط المياه وتغير المناخ وثيق الصلة ويؤثر هذا على المياه بطرق مركبة سواء التأثير على هطول الأمطار غير المتوقعة وارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويجعلها اكثر شدة فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: "ما يحدث من تغيرات مناخية يؤثر على الوضع الاقتصادي ويؤدي ذلك إلى التأثر الاقتصادي على مجتمعنا، وهناك 390 مليون شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي من المعتدل إلى الشديد خلال عام 2019 ووصل إلى 4 مليار شخص في عام 2022 طبقا لتقارير الأمم المتحدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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