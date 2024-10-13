شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: انخفاض الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-4) درجة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر.

ويشهد اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.