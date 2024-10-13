شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات الثانوى العام وصفوف الابتدائى على رابط بوابة التعليم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم الأسبوعي للصف الثاني الثانوي، والتقييم الأسبوعي، والتقييم الأسبوعى للصف الثاني الإعدادي، بجانب التقييم الاسبوعي للصف الاول الاعدادي، والتقييم الاسبوعي للصف الاول الثانوي، على بوابة التعليم الالكترونيه بـ موقع وزارة التربية والتعليم التقييم، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة أسئلة وموضوعات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والإداءات الصفية https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.