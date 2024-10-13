شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، كما تصرف الوزارة دعم نقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط .

ومن خلال الدخول على الموقع الإليكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن المساعدات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي حيث يستطيع الشخص الذى تقدم للحصول على المساعدات النقدية معرفة مدى قبوله او رفضه لعدم انطباق الشروط عليه

على جانب أخر نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث تم إضافة 173 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، خلال الثلاثة أشهر الماضية ،وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية، كما تواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة.