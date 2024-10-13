شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم صفوف النقل بأسئلة تستهدف مقررات الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحان الشهر يعقد بأسئلة تستهدف مقرر الشهر منذ بدء العام الدراسى الجديد حتى موعد عقد الاختبار في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى، مضيفة أن الأسئلة تقيس نواتج التعلم وجزئياتها بسيطة، لافتة إلى أن مدة الامتحان نصف فترة دراسية أو فترة كاملة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية تعقد كالتالى:

- تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة فقط ومخصص له 5 درجات.

- تقييم شهري ثان ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات.

- تخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة، فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك).

