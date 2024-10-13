شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات التقدم بطلب لتوصيل مياه الشرب للمنشآت غير المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمنشآت غير المنزلية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير في الإجراءات.

6- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

7- بطاقة الرقم القومي للعميل.

8- إفادة من إدارة الصرف للتوصيل.

9- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث إن أمكن.

10- إيصال مياه من أقرب جار.

11- أي مستند آخر تطلبه الشركة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين مقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.