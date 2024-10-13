شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد إجراءات صرف مقابل الحصص الدراسية للعاملين بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن آلية وإجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذا المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن، فقد تقرر الآتي:

- يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ويتم تحويل المستحقات إلى المديريات التعليمية المختصة.

- وتقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي ويتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة.

- يتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.

- يتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لاعتماده، وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية للصرف.

- يراعى أن يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 في الشهر الذي يليه.