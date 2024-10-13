شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة الرئيس السيسى خلال افتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه" والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بافتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه".

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالى السادة الوزراء..

السادة السفراء..

السادة ممثلى الوفود والمنظمات..

السيدات والسادة،

يسرني أن أرحب بكم اليوم.. في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة.. تحت شعار.. "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود" .. هذا الحدث السنوي، الذي أصبح منصة دولية متجددة.. تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات.. وبناء الشراكات.. ودعم البحث العلمي.. وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.

لقد كانت هناك إرادة قوية من جانبنا.. بأن يتم تنظيم هذا الحدث في موعده.. بالرغم من التحديات الجمة التي يشهدها العالم.. نظراً لأهمية التباحث في موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية.. خاصة في ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه.. لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية .. بالإضافة إلى المشروعات العملاقة.. التي تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشــــــكل غيـــــــر مــــــدروس.. ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.. وفقاً لمبادئ القانون الدولى للمياه.. وما تؤكده من ضرورة الإخطار المسبق.. وتبادل المعلومات والتشاور.. وإجراء الدراسات اللازمة.. وضمان الاحتياجات الأساسية للإنسان.. وعدم الإضرار.

ويتزامن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام.. مع الأسبوع الإفريقى للمياه.. والمؤتمر الهيدرولوجي الأفريقي.. بما يمثل زخماً لمناقشة قضايا المياه على المستوى القاري.

السيدات والسادة،

تضع مصر المياه على رأس أولوياتها.. حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.. كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دءوبا.. وجهودا دبلوماسية.. وتعاونا مع الدول الشقيقة.. لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وفى ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية.. تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه .. كما تأتى رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة.. لتؤكد مجددا هذا الالتزام.. حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة.. إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه.. ودعم جهود الدول الأعضاء.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

علاوة على ذلك.. تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مجال المياه..مع العديد من الدول الإفريقية.. وخاصة دول حوض نهر النيل .. حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة.. بتمويل مصرى خالص.. مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية.. وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار.. وتأهيل الموانئ.. وبناء سدود حصاد الأمطار.

وفى هذا السياق، فإننى أدعو المجتمع الدولى.. إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية.. فى مجال إدارة الموارد المائية.. وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة.. لتنفيذ المشاريع والبرامج.. التى تهدف إلى تحقيق الأمن المائى.. والتنمية.. ونشر السلام فى القارة الإفريقية.

السيدات والسادة،

إن المياه هى سر الحياة.. وأساس كل تقدم وتنمية .. ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع.. من مصر - هبة نهر النيل العظيم - بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض.. وبضرورة إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية.

وختاما، أود أن أجدد الشكر لكم..وأن أرحب بكم جميعا فى بلدكم الثانى، مصر .. كما أعرب عن تطلعى لنجاح أسبوع القاهرة للمياه.. فى الخروج بتوصيات، قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدما.. بما يدعم تطلعاتنا التنموية.. ويحقق رخاء العالم واستقراره.

وفقكم الله.. وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.