شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الماء حق لكل إنسان ويجب إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأحد، 13 أكتوبر 2024 10:02 ص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المياه هى سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية، مضيفًا:"ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع.. من مصر - هبة نهر النيل العظيم - بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض.. وبضرورة إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بافتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه".
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