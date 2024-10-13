شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الماء حق لكل إنسان ويجب إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 10:02 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المياه هى سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية، مضيفًا:"ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع.. من مصر - هبة نهر النيل العظيم - بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض.. وبضرورة إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بافتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه".