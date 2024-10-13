شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدعو المجتمع الدولى لزيادة دعم دول أفريقيا فى إدارة موارد المياه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بافتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه".



وأكد الرئيس السيسى، أنه فى ضوء التزام مصر العميق بهويتها الأفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، كما تأتى رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام، حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة، إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض نهر النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصرى خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.

وفى هذا السياق، دعا الرئيس السيسى المجتمع الدولى إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية، فى مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التى تهدف إلى تحقيق الأمن المائى والتنمية ونشر السلام فى القارة الإفريقية.