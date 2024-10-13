شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تفصل قطار النوم عن العربات المتضررة بحادث قطار المنيا لاستكمال رحلته والان مع تفاصيل الخبر

نجحت السكة الحديد في فصل قطار النوم عن العربات المتضررة جراء اصطدام أحد الجرارات بالقطار من الخلف واستكمال رحلة قطار النوم إلى القاهرة.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بمعدات وأوناش لرفع عربتي قطار النوم بعد سقوطهما فى ترعة الإبراهيمية نتيجة تصادم جرار بالقطار من الخلف.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن الحادث نتج عن اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

و كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لـ موقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.